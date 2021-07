CdS – Inter, i dettagli dell’accordo con Socios.com. E sulla durata…

Quanto incasserà il club nerazzurro nella prossima stagione

E' stato annunciato finalmente ieri il nuovo main sponsor dell' Inter che occuperà la parte anteriore delle maglie nerazzurre per la prossima stagione. Confermando le indiscrezioni delle ultime settimane Socios.com è diventato l'erede di Pirelli, storico marchio che ha accompagnato il club interista per ben 26 anni. Questa mattina a tal proposito il Corriere dello Sport ha rivelato alcuni dettagli importanti del nuovo accordo, dalle cifre finali che verranno incassate della società nerazzurra alla durata del contratto.

Come specificato anche dall'Inter nell'annuncio del nuovo sponsor, Socios.com apparirà sulle maglie interiste per la prossima stagione. Il club si è riservato la possibilità di continuare o meno questa partnership anche per la prossima stagione, sperando nel frattempo di riuscire a trovare un'azienda disposta a pagare ancora di più. Socios.com verserà infatti 20 milioni di euro per questa stagione come main sponsor, compresi bonus legati ai risultati sportivi dell'Inter ma anche al numero di fan token che verranno venduti.