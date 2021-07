Da Satriano a Pinamonti: le baby punte dell’Inter che interessano a tutti

Tutti e tre del settore giovanile nerazzurro, ora sono pezzi pregiati di mercato

Satriano, Oristanio e Pinamonti : l'attacco dell' Inter può contare su tre talenti di qualità in cerca di esperienza. Partiamo dal primo, l'uomo del momento: l'uruguaiano è stato protagonista di un campionato Primavera 1 di tutto rispetto, 13 gol e 8 assist in 31 presenze. E la rete contro il Lugano ne ha incrementato l'appeal sul mercato . Su Satriano ci sono principalmente Cagliari e Rayo Vallecano ma alcuni club di Premier League lo accoglierebbero a braccia aperte all'interno della propria rosa.

Gaetano Oristanio , classe 2002, ha ancora molta strada da fare ma anche lui ha giocato un'ottima stagione in Primavera (7 gol e 4 assist in 34 presenze). Il Corriere dello Sport riporta che sul centravanti ci sarebbero il Sassuolo (offerta però ritenuta troppa bassa) e il Volendam , club olandese che si è già assicurata Filip Stankovic , ma la destinazione di Oristanio non è ancora certa.

Discorso diverso per Pinamonti: l'ex Genoa (classe 1999) è già definitivamente tra i grandi e una sua cessione (in prestito presumibilmente) garantirebbe all'Inter un posto per una quarta punta di peso. Sempre il Corriere dello Sport scrive dell'interesse dell'Empoli, neo promosso in Serie A. Il Cagliari resta sulle sue tracce per il maxi-affare Nahitan Nandez.