Inter-Pro Vercelli, il report completo del 4-0 con la prima rete di Calhanoglu

Le novità sulla formazione iniziale schierata da Inzaghi e alcuni volti nuovi visti nella ripresa

Dopo il primi due test di scorsa settimana, rispettivamente contro il Sarnico (squadra della prima categoria bergamasca) ad Appiano Gentile e contro il Lugano allo stadio Cornaredo, ieri pomeriggio l'Inter è scesa in campo in una sorta di allenamento congiunto alla Pinetina contro la Pro Vercelli, formazione di Serie C. Un altro impegno che ha fornito spunti interessanti a Simone Inzaghi, il quale ha finalmente potuto vedere all'opera il grande atteso Hakan Calhanoglu, assente nell'amichevole dello scorso sabato per il matrimonio del fratello.