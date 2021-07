Mercato – Inter, proposto Jovic come quarta punta: le ultime

Il centravanti serbo è perennemente in uscita dal Real Madrid

I 18 mesi trascorsi al Real Madrid, prima di tornare lo scorso gennaio in prestito nuovamente all'Eintracht Francoforte, sono stati un vero e proprio incubo per Luka Jovic. Il centravanti serbo ha ricominciato la stagione al servizio del neo allenatore Carlo Ancelotti, ma è ben chiaro che il suo futuro rimane ancora in bilico e potrebbe proseguire lontano dalla capitale spagnola. Come rilanciato questa mattina da calciomercato.com, in questa finestra di mercato l'attaccante sarebbe stato proposto ancora una volta all'Inter come possibile quarta punta.