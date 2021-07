Non si scherza con la difesa nerazzurra: Inzaghi ripartirà dal muro ma con una novità

Nelle ultime due stagioni, la difesa dell'Inter è stata quella meno battuta

Handanovic può tranquillamente ritenersi uno dei portieri più fortunati d'Europa: con una difesa come quella nerazzurra, gli spauracchi sono pochi. Come riportato da Tuttosport, ci sono i numeri a certificare: 36 e 35, i gol subiti dall'Inter nelle ultime due stagioni di A. In tutto fanno 71 reti subite in 76 partite giocate. La miglior difesa d'Italia da due anni a questa parte: un muro che si basa sul trio Skriniar- de Vrij - Bastoni. I primi mattoncini furono messi da Spalletti con, prima l'acquisto di Skriniar, e poi quello di de Vrij. Nella stagione 2019-2020 l'inserimento di Bastoni è stato graduale e la presenza di Godin ha spesso "ostacolato" la formazione del trio d'acciaio ma lo scorso anno è stato quella della consacrazione definitiva.