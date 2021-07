Nández-Inter: le ultime news di calciomercato

L'Inter lavora per portare a Milano l'uruguayo

Redazione Passione Inter

CALCIOMERCATO NÁNDEZ - In questo articolo aggiornato parleremo di tutte le trattative di calciomercato che riguardano Nahitan Nández, centrocampista uruguayo.

Nández milita nel Cagliari. Il suo contratto con il club sardo andrà in scadenza nel 2024. Attualmente lo stipendio di Nández ammonta a 1,6 milioni annui.

L'Inter è interessata ad acquistare Nández e in questo speciale calciomercato sul calciatore rossoblù andremo a riportare tutte le ultimissime di mercato su Nández, le trattative in corso, il valore di mercato, le cifre.

ULTIME DI MERCATO SU NÁNDEZ

Durante l'amichevole di ieri contro il Lugano, come peraltro era già stato preventivato, c'è stato un incontro di mercato tra l'agente di Nahitan Nandez e il ds dell'Inter Piero Ausilio: a confermarlo, questa mattina, è La Gazzetta dello Sport, che scrive come il giocatore consideri solo l'opzione nerazzurra come valida per il suo futuro. Nel corso della prossima settimana Marotta incontrerà Giulini per cercare di trovare una quadra.

Beppe Marotta, ad nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport prima di Lugano-Inter: "In questa fase di mercato, ai grandi club vengono accostati tantissimi giocatori. Nandez è un giocatore di tutto rispetto ma non abbiamo avviato una trattativa, in questo momento non vedo all'orizzonte un'operazione d'entrata in brevi termini.".

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a Cornaredo potrebbe andare in scena il primo vero approccio tra l’Inter e Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nández, che è di Lugano ed è stato uno degli organizzatori dell'evento. Un passo importante per la trattativa con il giocatore rossoblù.