Brozovic direttore d’orchestra: con lui è tutta un’altra musica

Il croato anche ieri protagonista

Che Brozovic fosse importante per l'Inter si sapeva. In questa stagione però si è capito che il croato per la squadra di Inzaghi non è solo importante: è fondamentale. L'assenza di un suo vice credibile, mette in seria difficoltà la squadra quando Marcelo non può scendere in campo, come ampiamente visto qualche settimana fa. E non è un caso che il suo rientro in campo sia coinciso con 3 vittoria consecutive, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport.