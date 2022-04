L’Inter abbatte un altro record: i primi a battere tutte le squadre passate dalla Serie A

Nuovo traguardo per i nerazzurri

Con la vittoria sullo Spezia per 3 a 1, l'Inter ha continuato la propria striscia positiva, rimanendo per ora padrona del proprio destino in ottica Scudetto. Ma non solo. Inzaghi infatti può gongolare per un altro grande traguardo raggiunto al primo anno sulla panchina nerazzurra.