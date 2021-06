CdS – Inzaghi mette Brozovic al centro dell’Inter: ma c’è il nodo rinnovo

Il contratto del centrocampista è in scadenza il prossimo giugno 2022

Simone Inzaghi è stato chiaro fin dal primo incontro con Marotta e Ausilio: Marcelo Brozovic deve essere al centro del progetto Inter. Come riportato da Corriere dello Sport, l'ex tecnico della Lazio vede il croato come il fulcro del gioco nerazzurro e vuole sfruttare, come fatto in passato, la sua dinamicità: il numero 77, infatti, ha finito la stagione come il giocatore che in media corre più di tutti in una singola partita. E quando non c'è si sente la mancanza.