La storia di Alex Cordaz all’Inter: dopo 17 anni il ritorno in nerazzurro

Il numero 1 ha mostrato ottime cose in due stagioni di A con il Crotone

L'arrivo di Alex Cordaz come terzo portiere sembra essere sempre più vicino. Più che di arrivo, però, si tratta di un vero e proprio ritorno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex numero 1 del Crotone è pronto a tornare a casa: Cordaz, infatti, ha fatto parte del settore giovanile dell'Inter ed è stato campione d'Italia con la Primavera nel 2002. A 19 anni ha anche avuto la possibilità di vestire la maglia della prima squadra, scendendo in campo nella partita di Coppa Italia contro la Juventus nel 2004. Il direttore sportivo del settore giovanile di allora era Piero Ausilio ed è stato proprio lui a chiamare Cordaz per chiedergli se fosse pronto per questa nuova avventura.