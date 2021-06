Calciomercato Inter, trattativa avviata per Cordaz come vice Handanovic

L'Inter avrebbe contattato Cordaz, portiere del Crotone, per provare a portarlo a Milano come vice Handanovic

L'Inter starebbe pensando ad Alex Cordaz per fargli fare il vice Handanovic. L'idea sarebbe nata giovedì sera nella cena con Inzaghi e Ausiolio. Il direttore sportivo avrebbe chiamato il portiere del Crotone proponendogli di tornare in nerazzurro. Come riporta Gianluca Di Marzio, l'idea è stata accettata anche da Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro.