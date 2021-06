Social – Esposito sfida Bastoni in Nazionale e Lukaku commenta: “Ti spiego come fargli gol”

Botta e risposta sui social tra Bastoni, Lukaku ed Esposito sotto una foto del baby nerazzurro in nazionale con il difensore

Botta e risposta sui social tra Alessandro Bastoni , Romelu Lukaku e Sebastiano Esposito . Il baby nerazzurro, ora al Venezia, con la quale ha ottenuto la promozione in Serie A, ha pubblicato una foto dal ritiro della Nazionale Under 20 a Coverciano che, quest'oggi, ha sfidato la Nazionale di Roberto Mancini in una amichevole e tra i protagonisti ci sono stati proprio Esposito e Bastoni.

In una foto pubblicata da Esposito ci sono entrambi in campo ed è subito arrivato il commento di Romelu Lukaku che ha scritto: "Ti spiego come fare gol a Alessandro Bastoni o no?". Non si è fatta attendere la risposta del difensore che ha taggato Lukaku e gli ha commentato così: "Te non lo sai Frà". Poi Sebastiano Esposito ha ricordato i vecchi tempi di quando era all'Inter: "Rom avrei bisogno di uno come te accanto"