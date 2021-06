De Vrij: “Scudetto? Ho provato una gioia immensa. Affrontare la fase finale con l’Olanda sarebbe bellissimo”

Le parole del difensore dell'Inter, Stefan De Vrij, dal ritiro della nazionale olandese sull'Europeo e lo scudetto

Stefan De Vrij , difensore dell' Inter e della nazionale olandese che a breve comincerà l'Europeo, è intervenuto ai microfoni di ELF Voetbal per parlare della vittoria dello scudetto e delle chance che ha la sua Olanda per la competizione europea. Queste le sue parole:

CRESCITA - "Nel 2014 avevo solo esperienza in Eredivisie, niente a livello internazionale. Avevo solo qualche partita internazionale alle spalle, qualche duello nei preliminari di Champions League. Adesso ho molta più esperienza, sono molto più esperto e questo cambia leggermente il mio ruolo. Il giocatore Stefan è cresciuto, ma io non sono cambiato come persona".

MODULO E RUOLO - "Nell'Inter abbiamo giocato con cinque difensori, ma questo non significa che spero sia lo stesso con l'Olanda. Ho fatto una buona stagione in quel ruolo all'Inter e mi trovo bene. In passato abbiamo giocato anche con quattro difensori, potrei farlo senza nessun problema, ma tutto dipende dall'allenatore e da quello che decide. Sarà 4-3-3, 5-3-2 o 3-5-2? È particolarmente importante che sia chiaro come vogliamo giocare: se giochiamo con quattro o tre difensori, qualcosa cambia, ma tutti i giocatori sono adatti e sono di alto livello quindi abituati a moduli differenti".