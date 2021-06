Dall’Argentina – Tagliafico è un’opzione per la fascia: contatti con Zanetti

Il terzino argentino è all'Ajax dal 2018 ed è in cerca di nuove sfide

L'arrivo di Simone Inzaghi non sarà l'unica grande novità della prossima stagione. Come sappiamo, si sta preparando una vera e propria rivoluzione sulle fasce nerazzurre. Con Hakimi e Young sempre più verso l'addio, c'è bisogno di nuovi laterali dal mercato . Sulla fascia sinistra, oltre al nome di Emerson Palmieri , si pensa a Nicolas Tagliafico . Come riportato da TyC Sports, infatti, il terzino dell' Ajax è una delle opzioni più gradite dall' Inter .

Il calciatore argentino ha già espresso gradimenti in passato per il campionato italiano e per la società nerazzurra. E ci sarebbero stati dei contatti tra i due club attraverso Javier Zanetti, idolo di Tagliafico. Il giocatore 28enne è nel pieno della sua carriera e ha mostrato la sua voglia di mettersi in gioco in campionati ancora più prestigiosi di quello olandese dove, con l'Ajax, ha vinto tutto.