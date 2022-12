Brozovic da record: nessuno ha mai corso come lui ai Mondiali

Che Marcelo Brozovic sia un autentico stakanovista del centrocampo è cosa nota ormai a tutti, soprattutto ai tifosi dell'Inter. Il centrocampista nerazzurro infatti unisce quantità e qualità come nessun altro, e negli anni ha impressionato in Serie A per il numero di chilometri percorsi a partita. Il croato però ha deciso di strafare, stabilendo ieri il nuovo primato per una partita al Mondiale.