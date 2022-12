Rinnovo Skriniar, Inter pronta ad uno sforzo importante per accontentarlo

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, pare che i nerazzurri, pur di non rischiare di perdere il giocatore a zero a giugno, siano disposti ad un ulteriore sforzo economico per accontentare Skriniar. Il difensore, a cui il PSG proponeva 9 milioni a stagione, ne vorrebbe almeno 7,5 per accettare la proposta nerazzurra. Il club, che finora si era fermato a 6 milioni senza bonus, sembra però pronto a rompere gli indugi. Pare infatti che Zhang sia pronto a mettere sul piatto 6,5 milioni di base fissa più 500 mila euro di bonus, salendo quindi a 7 milioni complessivi.

Riuscire a strappare il rinnovo di Skriniar in tempi brevi avrebbe una valenza multipla. In primis, ovviamente tecnico: lo slovacco, al netto delle difficoltà della difesa nerazzurra, rimane uno dei migliori marcatori uno contro uno in circolazione. Sarebbe poi una grande iniezione di morale e di fiducia per il gruppo, oltre che un avvertimento alla concorrenza: l'Inter vuole restare competitiva. Infine, ma non per ordine di importanza, la valenza economica. Rischiare di perdere a zero un asset tanto importante, dopo aver rifiutato 60 milioni pochi mesi fa, sarebbe un autogoal d'immagine, e non solo, clamoroso. Fortunatamente tutto sembra indicare che sia solo questione di tempo per la tanto sospirata firma.