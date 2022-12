Inzaghi: “Onana è tranquillo, Lukaku deluso. Ecco quando torneranno”

Direttamente dal ritiro di Malta, questa mattina Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei primi giorni dalla ripresa degli allenamenti della sua Inter. Dopo l'ottimo test andato in scena ieri nella vittoria per 6-1 contro il Gzira, domani infatti la formazione nerazzurra tornerà in campo per l'amichevole di prestigio contro il Salisburgo in programma ancora alle 18.00. Nell'intervento di questa mattina, poi, non sono ovviamente mancate le considerazioni del tecnico su quanto avvenuto nel corso dell'ultimo Mondiale a Lukaku e Onana.