Brozovic prende in giro Young: “Come sbagliare goal da un metro? Chiedete a lui”

Che Marcelo Brozovic abbia uno spirito guascone e pochi peli sulla lingua ormai è qualcosa di ben noto a tutti. Il centrocampista croato, il cui ritorno in campo ha coinciso con un ritrovato equilibrio nell’Inter di Antonio Conte, fiuta ogni occasione per prendere amichevolmente in giro i compagni e ha immediatamente colto l’assist involontario offertogli da Sky Sport.

Sotto un post dell’emittente in cui si mostrava un errore clamoroso di Ruben Dias del Manchester City, che a due passi dalla porta invece di spingere il pallone in rete lo ha praticamente respinto, e dove ci si chiedeva come fosse possibile sbagliare un goal simile, Brozo, “Epic” come sempre, è intervenuto simpaticamente gamba tesa taggando il compagno di squadra: “Chiedete ad Ashley Young“. Il riferimento, ovviamente, è da collegarsi alla rete divoratasi a porta vuota dall’inglese, fortunatamente senza conseguenze significative sull’esito finale, nel match di Champions League contro il Borussia M.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<