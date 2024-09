Buchanan torna e cambia ruolo: la conferma arriva dal mercato

Tajon Buchanan al momento è ai box e continua a seguire il piano di riabilitazione studiato dallo staff medico dell’Inter, dopo la frattura alla tibia destra cui è andato incontro con il suo Canada durante l’ultima Coppa America in allenamento.

Il recupero del laterale procede bene, secondo Tuttosport meglio del previsto. E in casa nerazzurra ci sarebbe già una data indicativa per il rientro dall’infortunio: se tutto dovesse procedere secondo i piani, il classe 1999 potrebbe ritornare in un periodo compreso fra la metà di ottobre e inizio novembre. Molto dipenderà, in questo senso, dalle tempistiche con le quali Buchanan ritroverà la condizione atletica.

Stando sempre al quotidiano torinese, il canadese arrivato dal Bruges nello scorso gennaio potrebbe rivelarsi molto utile per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro lo aveva impiegato a sinistra durante la seconda fase della stagione passata, ma al suo rientro Buchanan potrebbe traslocare e diventare – di fatto – un nuovo esterno destro a disposizione.

Un indizio arriva dai movimenti effettuati nel calciomercato estivo. Al momento del suo infortunio, infatti, i nerazzurri hanno deciso di acquistare un difensore mancino, ovvero Tomas Palacios, permettendo così a Carlos Augusto di spostarsi nuovamente come esterno a tutta fascia da vice Federico Dimarco. L’Inter sembra quindi abbondantemente coperta sulla corsia mancina, visto che nel trio arretrato può essere impiegato anche Francesco Acerbi da terzo di sinistra.

Discorso diverso per l’out di destra, dove la coppia è formata da Matteo Darmian e Denzel Dumfries, con il primo impiegato da titolare in tutte e tre le partite sin qui disputate dai nerazzurri (Genoa, Lecce e Atalanta). L’ex Torino, tuttavia, a dicembre compirà 35 anni e per ragioni anagrafiche serve pensare a un’alternativa. L’olandese può esserlo, ma deve ritrovare una continuità di rendimento che manca ormai dallo scorso inverno. Per tutti questi motivi, Buchanan potrebbe diventare quindi un innesto prezioso, apportando anche caratteristiche mancanti sia a Darmian che a Dumfries, fra cui la capacità di puntare sistematicamente l’uomo nell’uno contro uno.