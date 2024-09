I giornali sicuri: “Ecco i due esclusi Inter dalla lista Champions”

Oggi è il giorno in cui l’Inter consegnerà la lista Uefa per disputare la prima fase della prossima Champions League. L’elenco sarà sottoposto a restrizioni e per questo Simone Inzaghi potrà inserire 23 giocatori anziché 25. Per questo, il tecnico piacentino dovrà optare per una doppia esclusione, depennando due nomi dell’organico.

Secondo il Corriere dello Sport e Tuttosport, i due giocatori a rimanere fuori saranno Tajon Buchanan e Joaquin Correa. Il canadese sta ancora recuperando dopo la frattura della tibia rimediata in estate durante la Coppa America e tornerà a disposizione soltanto ad autunno inoltrato, quando la Champions sarà già entrata nel vivo. L’argentino, invece, è considerato il quinto attaccante a disposizione ed è dietro Marko Arnautovic nelle gerarchie. Da non sottovalutare – riporta il quotidiano torinese – che in attacco può essere adattato anche Henrikh Mkhitaryan in caso di emergenza.

Il nuovo arrivato Tomas Palacios farà dunque parte dei 23, sebbene si fosse ipotizzata una possibile esclusione dovuta ai tempi di adattamento del giovane difensore, che potrebbero essere lunghi. Tuttavia, l’argentino farà parte della lista e sarà una delle alternative ad Alessandro Bastoni, insieme a Carlos Augusto e Francesco Acerbi, spesso e volentieri impiegati in quel ruolo durante la scorsa stagione.