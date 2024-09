Inter, esterno destro a zero: c’è già un candidato in pole

Il calciomercato è finito da pochissimi giorni, ma l’Inter ci ha abituato ormai da anni ad agire con largo anticipo, soprattutto se si parla di parametri zero. Per trovare una dimostrazione, basta guardare a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ingaggiati già a inizio primavera e a disposizione di Simone Inzaghi dall’inizio del ritiro.

Uno dei ruoli in cui il club nerazzurro potrebbe intervenire per la prossima stagione è senza dubbio quello di esterno destro, dove al momento sta giocando da titolare Matteo Darmian. L’ex Torino, tuttavia, a dicembre compirà 35 anni e pensare a un avvicendamento è fisiologico, tanto più che Denzel Dumfries ha collezionato solo 42 minuti in tre partite. Il futuro dell’olandese rimarrà in bilico anche in caso di (sempre più probabile) rinnovo.

E allora, secondo Tuttosport, gli scout dell’Inter si sarebbero già attivati mettendo nel mirino un esterno destro con il contratto in scadenza nel 2025: si tratta di Devyne Rensch dell’Ajax. Si tratta di un classe 2003 che sarebbe pienamente in linea sia con gli standard di Oaktree (giovane e con margini di crescita) che con quelli di Simone Inzaghi, essendo un laterale dotato di qualità e corsa. Se non rinnovasse con i Lancieri, diventerebbe uno svincolato particolarmente ambito.