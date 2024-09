Attacco Inter: previsioni sui gol e sulle prestazioni di Lautaro, Thuram e Taremi

La stagione 2024-25 è iniziata da poco. Per l’Inter campione d’Italia e dominatrice dello scorso campionato, il primo ostacolo del nuovo campionato è stato il Genoa, orfano del bomber Mateo Retegui e costretto a salutare anche Albert Gudmundsson. Simone Inzaghi e i nerazzurri ripartono dalle vecchie certezze: senza alcun sacrificio degno di nota, l’Inter ha accolto due elementi di grande valore come Piotr Zielinski per il centrocampo e Mehdi Taremi, bomber iraniano ex Porto, entrambi a parametro zero. Con una rosa così ricca di qualità, è certamente interessante provare a sbilanciarsi in pronostici calcio sicuri sulle prestazioni offensive di Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi.

Il Toro al centro del progetto

Il punto di riferimento in un reparto offensivo così solido era e rimane Lautaro Martínez. Fresco di rinnovo contrattuale, il Toro è reduce dalla conferma in Coppa America con l’Argentina e punta a dominare nuovamente la classifica marcatori, dopo una stagione da 27 gol complessivi in maglia nerazzurra. Con 24 gol segnati in Serie A, Lautaro Martínez si è laureato per la prima volta in carriera miglior marcatore del nostro campionato. Il giocatore vive un periodo di piena maturità e ottima condizione atletica, per cui è lecito aspettarsi che possa riprovarci quest’anno. Sarebbe una sorpresa se i gol in campionato dovessero essere meno di 20: i bookmakers pronosticano il Toro capocannoniere anche in questa stagione. Dove può migliorare sensibilmente, però, è nelle coppe: l’anno scorso sono arrivati due gol in Champions League e uno in Supercoppa Italiana, mentre in Coppa Italia non è riuscito a entrare nell’elenco dei marcatori, complice la precoce eliminazione dell’Inter per mano del Bologna. Quest’anno, con i nerazzurri favoriti per vincere la Coppa Italia e la nuova formula della Champions League, Lautaro Martínez può legittimamente ambire a migliorare i suoi numeri in tutte le competizioni, ma occhio proprio alla concorrenza: se l’anno scorso, infatti, gli è capitato di stringere i denti e giocare anche con qualche affaticamento o acciacco, quest’anno Mehdi Taremi rappresenta un’alternativa di grande livello.

Marcus Thuram a caccia di conferme

Dopo aver stabilito il record di realizzazioni in una stagione al suo ultimo anno tedesco, Marcus Thuram si è confermato all’Inter con 13 gol e 7 assist nel 2023-24. Il suo impatto per la stagione dei nerazzurri è stato notevole: gol belli e pesanti che hanno contribuito in modo decisivo a regalare la seconda stella all’Inter. Per quest’anno si attendono conferme: i bookmakers vedono Marcus Thuram come uno dei migliori bomber del nostro campionato, con la quinta quota migliore per il trionfo nella classifica dei cannonieri. Il francese ha già iniziato con una preziosa doppietta a Genova contro i rossoblù, confermando di essere un giocatore già in forma e pronto a fare la differenza. La sensazione è che l’ex Borussia Mönchengladbach possa davvero migliorare i suoi numeri: in termini di gol, Thuram potrebbe anche raggiungere quota 15 in campionato, ma se l’Inter dovesse riuscire a fare dei buoni cammini in Champions League e in Coppa Italia sarebbe concreta la possibilità di fare meglio dello scorso anno: un gol nella coppa dalle grandi orecchie, uno in Supercoppa Italiana, nessuno in Coppa Italia. Per quanto concerne gli assist ai compagni, le caratteristiche del francese e quelle dei bomber che lo affiancheranno consentono di prevedere un miglioramento anche in questo senso.

Taremi, un’alternativa di lusso

Mehdi Taremi è il volto nuovo dell’Inter, arrivato a parametro zero dal Porto dopo aver battuto la concorrenza di altre big del calcio europeo, fra cui il Milan. Il centravanti iraniano si è già messo in luce nelle amichevoli: doppietta al Lugano, gol alla Pergolettese e doppietta al Las Palmas, suggerendo la possibilità di confermare le ottime medie realizzative già apprezzate in Portogallo. Dal 2020 al 2024, Taremi ha realizzato 64 gol in 122 presenze, più di un gol ogni due partite, e grazie alla sua grande esperienza potrebbe aver bisogno di poco tempo per adattarsi al nostro calcio: la qualità del gioco nerazzurro e dei suoi centrocampisti è un altro fattore. Alla luce di tutto ciò, e considerando anche il fatto che potrebbe non essere un titolare fisso proprio in virtù della presenza di due giocatori forti come Lautaro Martínez e Marcus Thuram, Taremi è sicuramente atteso in doppia cifra, ma sembra meno probabile che possa superare la soglia dei 15 gol. Secondo i bookmakers, comunque, l’iraniano sarà uno dei migliori bomber del nostro campionato e la sua vittoria nella classifica cannonieri è attestata intorno a 30,00. Ci si attende un contributo minore in zona assist: Taremi è un finalizzatore, più che un rifinitore.