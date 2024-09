Inter, domani la Lista Champions: DOPPIA esclusione in vista

Dopo i sorteggi e la pubblicazione del calendario, l’Inter adesso è pronta a comunicare ufficialmente la lista UEFA per la prossima Champions League. I nerazzurri esordiranno mercoledì 18 settembre in trasferta contro il Manchester City. Considerata la composizione della rosa e i vincoli di Nyon sulle liste, il club nerazzurro dovrà optare necessariamente per una doppia esclusione. Andiamo a vedere perché.

Lista Uefa: la situazione dell’Inter

Il termine ultimo per consegnare la lista Uefa è fissato quest’anno per martedì 3 settembre entro le 23:59. Per quanto riguarda la composizione, il massimo organismo europeo consente di iscrivere 25 giocatori, purché siano rispettati alcuni paletti.

Di questi, 8 calciatori devono essere formati in Italia, dunque cresciuti nel vivaio di una delle squadre del nostro Paese. Stando così le cose, i nerazzurri rispetterebbero i vincoli, ma c’è un’ulteriore indicazione: degli 8 giocatori citati, 4 devono essere cresciuti nelle giovanili dell’attuale club di appartenenza. L’Inter, in questo senso, è fuori dai parametri e per questo andrà incontro a una decurtazione di elementi su cui contare in Champions: da 25 si passerà a 23 calciatori. Questa, infatti, la situazione dei nerazzurri:

7 vivaio Italia (Frattesi, Acerbi, Darmian, Barella, Zielinski, Bastoni, Asllani) ;



; 2 vivaio Inter (Dimarco, Di Gennaro).

Possiamo considerare la rosa della Prima Squadra dell’Inter come composta da 25 giocatori. Questo l’organico a disposizione di Simone Inzaghi, che dovrà perdere necessariamente due elementi in Champions:

Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro

Difensori: Bisseck, Pavard, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Palacios

Centrocampisti: Barella, Frattesi, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Zielinski, Darmian, Dumfries, Dimarco, Carlos Augusto, Buchanan

Attaccanti: Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic, Correa

Lista Uefa, i probabili esclusi dell’Inter

Uno dei due esclusi sarà quasi certamente Buchanan, il cui rientro è previsto – nella migliore delle ipotesi – per il mese di novembre, quando la prima fase di Champions sarà già arrivata a metà del suo svolgimento. Per l’altro posto, invece, è ballottaggio a tre fra Correa, Arnautovic e il nuovo acquisto Palacios. Con tutta probabilità, a rimanere fuori sarà l’attaccante argentino. Lo stesso Inzaghi, d’altronde, nelle settimane passate aveva chiarito di voler lavorare con cinque punte, pur sapendo che una sarebbe potuta rimanere fuori dalla Champions.

Questa, dunque, la probabile lista Uefa dell’Inter per la Champions League 2024-25: