Trasformazione Thuram: ecco tutte le differenze con l’anno scorso

Marcus Thuram è senza dubbio l’uomo simbolo di questo primissimo scorcio stagionale dell’Inter. Degli 8 gol totali segnati sin qui dai nerazzurri, l’attaccante francese ne ha realizzati 4, procurandosi inoltre un rigore contro il Lecce e propiziando l’autorete di Djimsiti contro l’Atalanta.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sulla vera e propria trasformazione cui sta andando incontro l’attuale capocannoniere della Serie A, capace adesso anche di segnare gol “di rapina” come i due contro i bergamaschi.

Il numero 9 nerazzurro è tornato in anticipo dalle ferie dopo la richiesta di Inzaghi, certo, ma anche per smaltire le scorie di un Europeo deludente. E il lavoro ad Appiano Gentile ha dato evidentemente i suoi frutti, visto che gli allenamenti ad hoc sono stati pensati proprio per trasformare in centravanti un giocatore che, fino a poco tempo fa, in Bundesliga giocava da ala offensiva.

La rosea snocciola qualche numero che fotografa il momento di Thuram. Marcus è già a 30 tocchi in area contro i 22 di un anno fa (25% in più), con 11 tiri (8 nel 2023-24) di cui 7 nello specchio (2 l’anno scorso). Di contro, se nel settembre 2023 il francese era già a 2 assist, oggi è ancora fermo a 0.