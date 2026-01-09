Bufera in Francia su Pavard: chiesto l’addio immediato

Si è concluso solamente ai rigori il match valido come finale di Supercoppa di Francia tra Psg e Marsiglia, con la vittoria in favore della squadra allenata da Luis Enrique. Una gara che ha dato vita in particolare al caso legato a Benjamin Pavard, attaccato dai propri tifosi al termine dell’incontro per una ragione ben precisa.

Il difensore, mandato in prestito dall’Inter la scorsa estate, al termine della finale persa dal Marsiglia è stato ripreso dalle telecamere insieme al connazionale Lucas Hernandez. Pavard è stato quindi attaccato dai suoi tifosi per aver sorriso e scherzato insieme ad un avversario in una serata storta per tutto il popolo marsigliese.

Su X, poi, il centrale francese è stato preso di mira da diversi tifosi, i quali hanno definito il suo atteggiamento al triplice fischio una ‘mancanza di rispetto’ nei confronti del club, invitando lo stesso Marsiglia a rispedire Pavard a Milano e non esercitare il riscatto concordato al momento del prestito con l‘Inter.