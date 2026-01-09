Infortunio per l’Inter, salta il big match con il Napoli

Brutte notizie arrivate quest’oggi da Appiano Gentile per Cristian Chivu in vista dello scontro diretto di domenica sera tra Inter-Napoli. Il tecnico rumeno, infatti, dovrà rinunciare ad un’altra pedina per la gara di San Siro, che va ad aggiungersi alla lunga lista degli infortunati in casa nerazzurra insieme a Di Gennaro, Palacios, Dumfries e Frattesi.

Mentre Matteo Darmian ed Andy Diouf sono prossimi al rientro e dunque convocabili per Inter-Napoli, Josep Martinez sarà costretto al forfait. Il portiere spagnolo, come riportato da Calciomercato.com, ha rimediato un problema alla caviglia e non sarà a disposizione domenica sera. A fronte dell’assenza prolungata del terzo portiere Di Gennaro, in panchina andranno due giovanissimi: Alain Taho e Alessandro Calligaris.