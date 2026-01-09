Infortunio per l’Inter, salta il big match con il Napoli
Stop improvviso
Brutte notizie arrivate quest’oggi da Appiano Gentile per Cristian Chivu in vista dello scontro diretto di domenica sera tra Inter-Napoli. Il tecnico rumeno, infatti, dovrà rinunciare ad un’altra pedina per la gara di San Siro, che va ad aggiungersi alla lunga lista degli infortunati in casa nerazzurra insieme a Di Gennaro, Palacios, Dumfries e Frattesi.
Mentre Matteo Darmian ed Andy Diouf sono prossimi al rientro e dunque convocabili per Inter-Napoli, Josep Martinez sarà costretto al forfait. Il portiere spagnolo, come riportato da Calciomercato.com, ha rimediato un problema alla caviglia e non sarà a disposizione domenica sera. A fronte dell’assenza prolungata del terzo portiere Di Gennaro, in panchina andranno due giovanissimi: Alain Taho e Alessandro Calligaris.