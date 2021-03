Burdisso: “L’Inter può aprire un ciclo. Uscire dalle coppe ha aiutato, Conte è uno da allenamenti”

Per via della sua presenza in Italia in questo momento, Nicolas Burdisso ha rilasciato diverse interviste negli ultimi giorni. Stamattina, ad esempio, è intervenuto come ospite in diretta telefonica di Deejay Football Club con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. L’ex difensore dell’Inter ha parlato ovviamente dei nerazzurri, introducendo prima il tema dei nuovi centrali di oggi nettamente diversi rispetto al calcio di tanti anni fa: “Non ero Chivu, ma non ero neanche scarso. Va detto che oggi non ci sono più i difensori di una volta. Oggi c’è molta più informazione, è questo il discorso”.

INTER – “Ventata giusta? Quest’anno sì, ha aiutato il fatto di uscire dalla coppe, perché Conte è un allenatore da allenamenti. Quando dovevi preparare le partite in un giorno era complicato. Poi ha uno dei migliori organici in Europa. Non è bello uscire dalle coppe in questo modo, perché poteva competere. Ma l’Inter ha ora la possibilità di aprire un ciclo, è questa la cosa bella. Torino? L’unica cosa è che spero che si salvi”.

LUKAKU IL PIU’ COSTOSO IN SERIE A >>>