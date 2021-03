KPMG – Lukaku ha valore più alto in Serie A: 4 interisti in top 10

Nell’ultima analisi KPMG dei valori che riguardano i migliori calciatori al mondo, è venuto fuori che Romelu Lukaku è il calciatore più prezioso del campionato italiano. Il centravanti belga, 13esimo nella classifica mondiale, è infatti valutato ben 104,60 milioni di euro, nettamente superiore a de Ligt che lo segue in classifica. Per quanto riguarda la Serie A, nei primi dieci posti troviamo addirittura quattro calciatori di proprietà dell’Inter incluso il belga, mentre per valori che riguardano solamente giocatori italiani a condurre la classifica è Nicolò Barella con una valutazione pari a 60,50 milioni. Andiamo a vedere la top 10 del campionato italiano nelle prossime schede.

PRIMO POSTO >>>