Theo Hernandez scottato: “Scudetto? La Juve è più forte dell’Inter. Per noi è tutto aperto”

Dovrà affrontare una prova molto complicata domani sera il Milan nel posticipo di San Siro contro il Napoli. I rossoneri potrebbero essere in un certo senso influenzati anche dal risultato del pomeriggio tra Torino-Inter, che da una parte potrebbe mettere ulteriore pressione alla gara, o al contrario nuovi stimoli per cercare di far bene. Sebbene il primato in classifica sia in mano alla squadra di Conte in questo momento, nell’intervista concessa per il numero odierno di Sportweek, Theo Hernandez ha rivelato di temere più la Juventus che l’Inter in ottica scudetto.

Le sue parole: “C’è l’Inter, ci siamo noi, la Roma, la Juve. Due anni fa c’era solo la Juve. Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine. L’Inter è una bella squadra, ma la Juve è più forte. No, non è finita, è tutto aperto ancora. Abbiamo visto altre volte la prima fuggire anche con tanti punti di vantaggio, e poi vincere la seconda. Quest’anno non è facile neanche con le piccole, la classifica conta poco. Una scelta tra scudetto, un posto in Champions o l’Europa League? No, voglio tutto”.

