Primavera 1 TIM – Inter-Atalanta 0-0: squadre sprecone sottoporta, match a reti bianche

Inter-Atalanta di Primavera 1 TIM, gara disputata quest’oggi dalle ore 13, è terminata con il punteggio di 0-0. Match vivo e tutt’altro che bloccato in fase offensiva, sebbene entrambe le squadre abbiano sprecato diverse occasioni sottoporta. La chance più grande di trovare il gol è stata di Italeng, che con un destro al volo in girata ha trovato il palo pieno a Rovida battuto. Qualche minuto prima anche Fonseca aveva sfiorato la rete, trovando però un’ottima risposta del portiere avversario Gelmi. Per fortuna non pesa l’espulsione di Mattia Sangalli per doppia ammonizione, arrivata al minuto 85: la decisione dell’arbitro, infatti, è stata totalmente errata, dato che l’intervento che ha generato l’espulsione del centrocampista era nettamente sul pallone.

Nulla da fare, quindi, per i ragazzi di Armando Madonna e Massimo Brambilla. Le due squadre nerazzurre si dividono la posta in palio, trovando un punto a testa. La distanza in classifica tra le due formazioni quindi resta invariata a 7 lunghezze (30 punti per i milanesi, 23 per i bergamaschi), con l’Inter in testa – in attesa della gara della Roma, che potrebbe superarla – e l’Atalanta al sesto posto, in attesa del match del Sassuolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-INTER >>>