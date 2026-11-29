Quattro gol segnati, nessuno subito: l’Inter archivia con una vittoria rotonda la partita contro il Genoa e risponde al successo della Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore nerazzurro Chivu ha analizzato la prestazione partendo dall’atteggiamento dei suoi.

«L’approccio, l’atteggiamento. Cercare di essere propositivi con la consapevolezza che il Genoa poteva metterci in difficoltà, visto che ha sempre fatto bene nei primi tempi ultimamente, e infatti ha avuto quelle due occasioni dove il nostro portiere è stato bravo. Siamo stati bravi a reagire e a fare quello che abbiamo proposto dall’inizio, riuscendo a sbloccarla e ampliare il vantaggio prima dell’intervallo».

Sul reparto dei portieri, Chivu ha difeso Provedel e il gruppo nel suo complesso: «Provedel aveva fatto bene con la Fiorentina e a Venezia. Sappiamo le qualità sue e dei portieri e le sentenze che vengono fatte quando capita qualche piccolo errore. Abbiamo tre professionisti che sanno reggere la porta dell’Inter, perché metto anche Di Gennaro che ha il suo perché in questo gruppo; siamo contenti di averli e stanno bene insieme».

Sul percorso della squadra, il tecnico ha sottolineato la necessità di lavorare senza abbassare la guardia: «Dobbiamo dare continuità a quello che di buono facciamo. Va limato qualche difetto, bisogna nasconderlo mettendo in campo l’atteggiamento giusto in ogni competizione. Nessuno ci regala nulla. Siamo la squadra da battere e dobbiamo essere all’altezza, pronti ad affrontare i momenti negativi e gestire le situazioni che possono toglierci fiducia. Ma siamo un gruppo che ha carattere, tanta voglia di lavorare e ripetere una stagione competitiva».

Spazio anche ai giovani. Chivu ha citato diversi profili della rosa, valutando le rispettive crescite: «Citerei anche Stankovic, che si sta impegnando per l’opportunità che prima o poi gli verrà concessa. Stiamo cercando di migliorare Luis Henrique. Sucic mi è piaciuto, soprattutto la libertà mentale nel secondo tempo. Sappiamo cosa ci può dare Diouf, che ho spostato a sinistra per vederlo sul suo piede forte e capire se riusciva a guadagnare sul fondo. Crediamo nei giovani e nella loro ambizione di giocare nell’Inter».