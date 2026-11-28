Nel corso della trasmissione di Sky Sport dedicata al post partita, De Rossi ha commentato con amarezza il 4-0 incassato da Inter–Genoa a San Siro, riconoscendo la superiorità dei nerazzurri e individuando le lacune della sua squadra.

«Non siamo partiti bene rispetto alle altre partite anche contro le grandi, si è vista subito una differenza. Non siamo stati troppo pericolosi. Poi, abbiamo avuto quelle occasioni: siamo usciti e Provedel è stato molto bravo, nulla di strano. Abbiamo fatto il nostro, siamo stati ordinati, ma poi sono arrivati i gol dell’Inter a fare da sliding doors. Potevamo essere più attenti. Quando abbiamo visto che giocava Provedel, ci siamo detti: