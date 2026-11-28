Un contatto in area, un volo a terra e poi il dischetto: il rigore assegnato all’Inter nel corso del match contro il Genoa ha subito alimentato discussioni. L’episodio ha coinvolto Barella, finito a terra in mezzo a un parapiglia in area dove era presente anche Curtis Jones.

Secondo la ricostruzione di Luca Marelli ai microfoni di DAZN, il contatto c’è stato ma era troppo lieve per giustificare il penalty: «C’è un leggerissimo tocco con la punta del piede di Barella sulla gamba del difensore del Genoa, ma è pochissimo per dare un calcio di rigore. Probabilmente lo confermeranno perché un minimo il tocco c’è stato, ma a mio parere il rigore non c’è».

L’arbitro aveva indicato il dischetto e il VAR ha confermato la decisione, nonostante un minuto prima avesse annullato per fuorigioco millimetrico la rete del 3-0 firmata da Dimarco. Dal dischetto si è presentato Sucic, che ha trasformato segnando il suo terzo rigore in altrettante partite.