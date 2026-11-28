Tornato al gol già nella sfida contro lo Stoccarda, Lautaro Martinez ha confermato il suo momento di forma anche nel match contro il Genoa, sblocando una partita che si stava complicando con la squadra di De Rossi più volte vicina al vantaggio. La rete è arrivata su assist di Diouf, con il classico fiuto del rapace d’area.

Dietro la rete c’è però un dato che vale la pena analizzare. Secondo Opta, il capitano nerazzurro è uno dei soli due giocatori ad aver realizzato almeno cinque gol in ciascuna delle ultime nove stagioni nei cinque maggiori campionati europei, a partire dal 2018/19. L’unico altro calciatore ad aver centrato questo traguardo è Mbappé.

Una continuità realizzativa che attraversa quasi un decennio e abbraccia più contesti competitivi, testimoniando la costanza del centravanti argentino ai massimi livelli del calcio europeo.