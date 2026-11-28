Ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter–Genoa, Akanji ha fissato le priorità della serata: trovare continuità di rendimento, abbassare al minimo gli errori difensivi e sfruttare la qualità offensiva della squadra.

«Penso sia importante trovare continuità da una partita all’altra, ridurre gli errori al minimo in fase difensiva e mettere in campo quello che sappiamo in fase offensiva. Abbiamo sempre fatto gol ma dobbiamo difendere meglio. Dobbiamo concentrarci su questo aspetto», ha dichiarato Akanji.

Sul proprio stato di forma, Akanji non ha mostrato dubbi: «Sì, sto bene. Ovvio, ci sono tante partite e non è facile sul piano fisico. Ma ho fatto vedere di stare bene nelle ultime partite e spero di farlo vedere anche stasera. Ma serve tutta la squadra, non gioco solo. Spero di aiutare la squadra».