Ai microfoni di Dazn, pochi minuti prima del fischio d’inizio di Inter–Genoa, Chivu ha illustrato le priorità della sua squadra e le scelte di formazione per la gara. Il tema centrale del discorso del tecnico è stata la continuità, indicata come principale obiettivo stagionale.

«Dobbiamo dare continuità a tutto quello che di buono riusciamo a fare spesso — ha dichiarato Chivu —. A volte ci prendiamo un po’ di pausa che non fa bene a quello che vorremmo fare in questa stagione. Dobbiamo trovare quella continuità sotto tutti i punti di vista che ci è mancata.»

Sul reparto offensivo, il tecnico ha chiarito la situazione numerica: «In questo momento abbiamo solo 3 attaccanti a disposizione. Lautaro ha dato il suo contributo l’altra sera, ma allo stesso tempo abbiamo visto che Pio, Marcus e Bonny hanno fatto del loro meglio. La crescita di Pio è straordinaria. Oggi tocca a lui riposare, siamo costretti ad alternarli un po’. Oggi abbiamo scelto Lautaro-Thuram, martedì probabilmente sceglieremo diversamente.»

Spazio anche a una valutazione su Curtis Jones: «Oggi è una buona opportunità per lui, deve mettere dentro tutta la sua qualità, la sua esperienza, soprattutto l’intensità che quando ha avuto l’opportunità un attimo gli è mancata. Si sta abituando anche lui al calcio italiano, ha dato continuità a tanti allenamenti fatti di seguito e oggi tocca a lui.»