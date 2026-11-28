Un prestito richiesto e poi rifiutato dal club nerazzurro

Un retroscena di mercato mai emerso prima riguarda Francesco Pio Esposito e la scelta dell’Inter di tenerlo in rosa durante l’estate 2025. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, che ricostruisce come anche il Genoa avesse bussato alla porta nerazzurra per chiedere il giovane attaccante in prestito.

Il club ligure, prima di orientarsi su altre soluzioni — Varela del Monza, poi Colombo e infine l’ex Preston — aveva individuato in Pio Esposito il profilo ideale. La richiesta era quella di un prestito secco, con la formula del