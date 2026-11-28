Giovanni Malagò, Commissario straordinario della FIGC, ha parlato con toni di evidente amarezza dell’imminente sfida elettorale per la presidenza della Federcalcio, fissata per il 14 dicembre, quando si confronterà con Adriano Galliani. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso della manifestazione ‘La Stampa per Voi’, ospitata dal Museo dell’Automobile di Torino.
A sorprendere Malagò è stato il modo in cui ha appreso della candidatura avversaria: «Fu direttamente Marotta ad annunciarmi la candidatura. Dopodiché ho telefonato ad Adriano, dicendogli con franchezza: