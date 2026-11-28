Il Milan come terza forza in corsa per il titolo. È la lettura offerta da Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport, dove ha valutato le chances delle principali candidate allo Scudetto.

«Perché no? Aiuta la convinzione, ti fa credere che la strada imboccata sia quella giusta, che giocando in un certo modo si possono raggiungere risultati. E poi parla la classifica e dice che il Milan è lì», ha dichiarato Capello. «Se giocano così possono creare pensieri a Roma e Inter, che vedo come le candidate più qualificate. La Lazio? Resta avanti ma è una sorpresa. Il Milan può essere il vero terzo incomodo, ha imboccato una strada che può portare in vetta».

Sul fronte Inter, il giudizio è più critico: «L’Inter subisce troppo e non sempre può recuperare partite impossibili», ha sottolineato Capello. La Roma, invece, raccoglie un apprezzamento netto: «Suona uno spartito perfettamente assorbito, sa che musica deve fare e in campo si vede, una musica particolare che non tutti riescono a interpretare e che riesce a spegnere il volume di quella degli avversari».

Secondo Capello, dunque, Roma e Inter restano le candidate più qualificate, con la Lazio ancora avanti ma considerata una sorpresa, e il Milan pronto a inserirsi come fattore di disturbo credibile.