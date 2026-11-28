Ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Sandro Sabatini ha espresso un giudizio provocatorio sull’Inter e sulle sue possibilità nella corsa scudetto, riconoscendo già l’impopolarità delle proprie parole tra i tifosi nerazzurri.

«Farò arrabbiare gli interisti, ma oggi per lo scudetto vedo meglio la Roma: più fresca, più vivace e più convincente dell’Inter» ha dichiarato il giornalista. Secondo Sabatini, i giallorossi dispongono di «più entusiasmo, più freschezza e vivacità», qualità che al momento li porrebbero davanti ai nerazzurri nella sua valutazione.

Il giudizio sulla squadra nerazzurra non è del tutto negativo, ma punta il dito su alcune fragilità. L’Inter, secondo Sabatini, procede a strappi, trascinata «dalle fiammate dei vari Lautaro o Thuram». A preoccupare, in particolare, è la fase difensiva: «difensivamente spesso si vedono degli errori che mettono paura», ha aggiunto il giornalista.