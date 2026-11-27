L’interesse dell’Inter per Varela assume contorni sempre più definiti. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Baccin ha assistito quattro volte alle partite del Monza per seguire da vicino l’attaccante, riportando valutazioni molto positive.

Il club non ha in programma operazioni immediate in attacco, ma ragiona su scenari futuri. Come riporta la Gazzetta, la posizione di Bonny in rosa «non è saldissima», e proprio lì potrebbe inserirsi Varela: il suo profilo interessa perché si tratta di un attaccante moderno e polivalente, capace di ricoprire più ruoli. L’apprezzamento è trasversale: piace a Chivu e alla società, che punta su giocatori con queste caratteristiche. L’orizzonte, però, è di medio-lungo periodo.

Sul fronte rinnovi, c’è da definire la situazione contrattuale di Thuram, il cui accordo scade nel 2028. Secondo la Gazzetta, il decreto crescita rende la trattativa più agevole dal punto di vista fiscale, ma il giocatore punta a un adeguamento dello stipendio. I contatti tra le parti sono agli inizi, con incontri ancora preliminari. L’Inter, viene sottolineato, vuole assolutamente tenerlo.

Il quadro che emerge è quello di un club che pianifica con attenzione i movimenti futuri in attacco: Varela rappresenta una pista concreta, ma destinata a maturare nel tempo.