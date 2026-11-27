L’ex presidente ricorda trattative e aneddoti tra Genoa e Inter

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno che precede il match tra Genoa e Inter, l’ex presidente del Grifone Preziosi ha ripercorso alcuni episodi legati ai suoi affari con i nerazzurri, a partire da un debito mai saldato da Moratti: «Con lui ho sempre avuto un rapporto di grande cordialità: un gentiluomo con cui trattare era un piacere, non speculava mai. Però mi deve ancora 5 milioni di euro».

Il motivo risale all’operazione che portò Milito e Thiago Motta all’Inter. «Moratti ripeteva che per il Principe giocare a Milano non sarebbe stato come a Genova e che difficilmente avrebbe raggiunto anche solo 10 gol. Gli dissi che se ne avesse segnati una dozzina mi avrebbe pagato altri 5 milioni. Ne segnò 30. Lui accettò la scommessa, però poi non ne parlammo più. Un giorno sistemeremo i conti».

Nella stessa trattativa erano inclusi altri due calciatori: Bonucci e Ranocchia. «Gasperini mi ha sempre rimproverato quelle cessioni, era molto arrabbiato perché già allora li considerava due difensori importanti. Discutemmo parecchio, anche vivacemente. Gli attaccai il telefono in faccia ma poi ci abbracciammo: c’era troppa stima reciproca per tenersi il muso. Ancora oggi mi manda le vecchie fotografie dei derby, del 3-1 con tripletta di Milito. E oggi sta facendo un campionato straordinario con una squadra non così completa da giustificare pienamente questi risultati».

Meno fortunato il terzo elemento del maxi-affare: Acquafresca. «Più che altro, Acqua-tiepidina. Valutato un’esagerazione, aveva segnato tanti gol ma poi aveva smesso all’improvviso. Da noi non si è mai espresso a livelli accettabili».

Preziosi ha poi raccontato un tentativo di acquistare Neymar, sfumato in circostanze curiose. «Andai in Brasile per incontrare il suo procuratore. C’era anche Galliani, con cui all’epoca discutevo di Boateng. Il procuratore mi disse: