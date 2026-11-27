Gustavo Varela è già a quota 11 gol in 11 partite di Serie A, 13 in 12 considerando anche la Coppa Italia. Numeri che hanno attirato l’attenzione di grandi club italiani ed europei, tra cui l’Inter. L’attaccante portoghese del Monza, classe 2005, ha risposto alle domande di Sky Sport sul momento straordinario che sta attraversando e sulle voci di mercato che lo riguardano.

«Sto vivendo un grande momento. Ma mi sentivo bene già prima che arrivassero i gol. Fin dal primo giorno il club mi ha inserito nel gruppo nel modo giusto e i compagni mi hanno accolto benissimo. Questo mi ha reso tutto più semplice», ha dichiarato il giovane attaccante.

Alla domanda su quale centravanti lo ispiri di più, Varela non ha citato stelle del passato, ma si è orientato verso il presente: «Mi piace guardare gli attaccanti di oggi, soprattutto quelli del campionato in cui gioco. Mi piacciono le punte complete, che sanno giocare per la squadra e attaccare la profondità. In Serie A ce ne sono tante, Pio Esposito per esempio, e molti altri che adesso non riesco a nominare tutti».

Sul rapporto con il tecnico Jurić, Varela ha raccontato: «È stato diretto fin dal primo giorno. Mi ha spiegato quali sono le mie qualità, cosa so fare e cosa no, e su cosa devo lavorare. Mi ripete sempre che posso dare il 50% in più». L’area su cui il tecnico insiste è il gioco spalle alla porta: «Spesso il pallone mi arriva e lo perdo, altre volte riesco a tenerlo, ma devo essere più continuo».

Il tema mercato è stato inevitabile. Il presidente dell’Inter ha parlato pubblicamente di lui e si parla di interesse anche dalla Premier League. Varela ha risposto in modo netto: «Non è la prima volta che mi chiedono del mercato. Quello per cui devo essere pronto è il momento presente. Se penso a quello che verrà, mi perdo quello che sto vivendo e non combino niente. Penso solo a dare il massimo per il Monza. Ho un contratto e non mi faccio distrarre da queste voci».

Sull’ipotesi di un trasferimento già a gennaio, citando il Napoli, il giocatore ha tagliato corto: «L’unica cosa che posso dire è che al momento non è arrivato nulla. Non so nulla, quindi non posso rispondere».

In chiusura, in vista della sfida contro la Roma, Varela ha commentato anche il duello in classifica marcatori con Malen: «In questo momento non ci penso. Gareggio soprattutto con me stesso, perché ogni partita sarà più difficile della precedente».