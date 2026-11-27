Due sfide tra Inter e Genoa in tre giorni allo stesso stadio, con le medesime regole per i tifosi ospiti. Dopo la partita di campionato in programma sabato sera, le due squadre si ritroveranno al Meazza martedì 1° dicembre alle ore 21 per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Stando a quanto reso noto dal club ligure sul proprio sito ufficiale, i tagliandi del Settore Ospiti possono essere acquistati tramite il portale vivaticket.com oppure presso le ricevitorie autorizzate del circuito. Il costo base — Terzo Anello Blu Est, con capienza di 1.545 posti e ingresso indicato come 15 Bis — è fissato a 5 euro.

Su disposizione delle Autorità Competenti, l’acquisto è vietato a tutti coloro che risultano residenti nelle province di Genova e Napoli. È inoltre obbligatorio essere in possesso della tessera del tifoso DNA Genoa, con sottoscrizione antecedente al 14 novembre dell’anno corrente, per chiunque intenda acquistare un biglietto.