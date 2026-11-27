Inter news, le ultimissime: il rinnovo di Carlos Augusto è una conferma importante dopo quello di Bisseck, mentre Chivu prepara diversi cambi di formazione per Inter-Genoa.
Video 27 Novembre 2026 · 13:30
VIDEO – La NOTIZIA di cui NESSUNO sta parlando sul rinnovo di Carlos Augusto con l’Inter
Il rinnovo del brasiliano conferma le ambizioni presenti e future dell’Inter.
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