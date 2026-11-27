Ai microfoni di After Party su Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha analizzato il momento dell’Inter, reduce da tre successi consecutivi in Champions League, l’ultimo dei quali ottenuto contro lo Stoccarda a pochi giorni dal pesante 4-4 subito a Bergamo.

“L’Inter è una squadra che ottiene determinati risultati da sei anni”, ha esordito Bergomi. “Senza voler giustificare quello che dice Chivu, è vero che basta un pareggio per trovarle sempre qualcosa che non va.” Bergomi ha poi sottolineato come la capacità di rispondere dopo i passi falsi sia una delle caratteristiche distintive del club: “L’Inter ci ha abituato a dare sempre un segnale di ripresa e di continuità, tornando a vincere dopo aver mancato i tre punti. Non è una cosa così facile e scontata.”

Bergomi ha quindi invitato a ridimensionare il divario percepito tra i nerazzurri e le altre contendenti: “Io continuo a pensare che tra l’Inter e le altre squadre non ci sia chissà quale differenza, il livello è quello. L’Inter ha sempre fatto le cose per bene, ma il valore di Roma, Lazio e Milan non va dimenticato. Per non dire del Como.”

“A volte esageriamo quando giudichiamo l’Inter, anche solo se arriva un pareggio”, ha aggiunto Bergomi. “Poi capisco che sia una mezza sconfitta fare 4-4 dopo essere stato in vantaggio di due gol.” Un accenno esplicito alla partita di Bergamo, prima di ribadire la solidità del gruppo: “L’Inter reagisce sempre dopo le batoste: l’anno scorso, dopo la finale di Champions persa, ha vinto scudetto e Coppa Italia. È una squadra che ha dei valori e riesce sempre a tirarli fuori. Da anni fa prima o seconda in classifica in Serie A, poi non è detto che vinca quest’anno.”