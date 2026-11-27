Con la partita contro il Genoa in programma domani in campionato, l’Inter dovrà fare i conti con diverse assenze di rilievo. Secondo quanto riporta Tuttosport, il quadro si presenta più complicato del previsto, anche in virtù del turno di Champions League giocato mercoledì scorso, vinto 2-0 contro lo Stoccarda.
Bastoni non sarà della partita: il difensore attende gli esiti degli esami odierni per valutare l’entità del problema muscolare rimediato in Europa. Fuori anche Calhanoglu, alle prese con terapie, mentre Zielinski e Bonny — salvo sorprese dell’ultima ora — sembrano destinati a restare ai box, avendo svolto anche ieri un lavoro personalizzato.
Sul fronte opposto, le assenze aprono spazio a qualche novità di formazione. Diouf potrebbe partire da titolare sulla fascia destra, mentre Jones è candidato a una maglia da titolare a centrocampo.