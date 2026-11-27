Arrivato nell’estate 2023 dal Monza, Carlos Augusto ha costruito in tre stagioni un percorso che lo ha trasformato da opzione tattica a elemento insostituibile della rosa nerazzurra. Secondo quanto comunicato da Inter.it, il difensore brasiliano classe 1999 ha rinnovato il contratto con il Club fino al 2031.

Il suo primo anno a Milano coincide con la conquista della Seconda Stella: il brasiliano ha totalizzato 37 gettoni in campionato e 46 considerando ogni competizione disputata, siglando un gol in Coppa Italia contro il Bologna e fornendo 3 assist. Numeri che anticipano una crescita costante, confermata nella stagione successiva con 29 presenze in Serie A, 13 in Champions League e le prime reti nel massimo campionato: il 6-0 all’Olimpico contro la Lazio, poi una doppietta contro Como e Atalanta.

Nel 2025/26, stagione del Double nazionale, Carlos Augusto accumula un totale di 46 presenze: ha disputato ogni gara della Coppa Italia e ha occupato una maglia da titolare in 18 delle 34 partite di Serie A. La sua duttilità — capace di agire da braccetto sinistro nella difesa a tre o da esterno di fascia — lo ha reso un punto fermo dello scacchiere nerazzurro. Le prestazioni costanti gli sono valse anche la convocazione con la Nazionale brasiliana, con cui ha collezionato 5 presenze fino al 26 ottobre 2026.

Particolarmente significativo il rendimento in zona gol nell’avvio di stagione corrente: due reti in campionato, contro Udinese e Bologna, e due in Champions League, al Bernabéu contro il Real Madrid e a San Siro contro lo Shakhtar. Quest’ultima, con palla intercettata nella propria area, corsa a tutto campo e conclusione precisa, ha fruttato tre punti all’Inter.

Al 26 ottobre 2026, il bilancio complessivo parla di 156 presenze, 10 gol e 16 assist, oltre a due Scudetti e una Coppa Italia. Con il rinnovo fino al 2031, il brasiliano è pronto a continuare il proprio percorso in nerazzurro.