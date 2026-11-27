Ai microfoni di TMW, Claudio Pasqualin ha espresso il proprio giudizio sulle prestazioni delle squadre italiane nelle ultime giornate di Champions League.

Sul percorso dell’Inter, Pasqualin ha parlato di una vittoria contro lo Stoccarda «poco esaltante sul piano del gioco», sottolineando come il successo sia stato sbloccato da «un rigore provvidenziale». Una nota positiva, però, è arrivata dall’ingresso di Lautaro: «Quando entra è una sentenza», ha dichiarato.

Sulle altre italiane, Pasqualin ha riservato giudizi più positivi: ha visto un Napoli capace di «tenere bene il campo» e un Como che ha disputato la gara «con la giusta convinzione nei propri mezzi».