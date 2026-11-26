Non ha segnato contro lo Stoccarda, ma Esposito ha comunque lasciato il segno con un velo decisivo per il raddoppio firmato da Lautaro Martinez. La vittoria ha restituito fiducia all’Inter in vista del prosieguo della stagione, e per il giovane attaccante arriva anche un riconoscimento statistico di rilievo.

Secondo quanto evidenziato da Opta, Francesco Pio Esposito occupa la quarta posizione tra i più giovani ad aver tagliato il traguardo delle 12 reti in Serie A con la maglia nerazzurra nell’era dei tre punti. Davanti a lui figurano soltanto tre nomi illustri: Balotelli, Obafemi Martins e Ronaldo.

Una classifica che testimonia la precocità del percorso del giovane attaccante. E il margine per scalare ulteriori posizioni è concreto: con una doppietta, Esposito conquisterebbe il terzo gradino della speciale graduatoria dei più giovani nerazzurri a toccare quota 15 gol.